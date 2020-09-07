الشباب يطلب منع بلعمري من اللعب في السعودية

المواطن - مروة نبيل

طلبت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، منع المدافع الجزائري الدولي جمال بلعمري من اللعب في السعودية مرة أخرى.

منع بلعمري:

وقال الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “علمت (الجزيرة) أن نادي الشباب رفع خطابًا لاتحاد القدم يطلب فيه منع تسجيل بلعمري لأي نادٍ سعودي؛ نظير عدم التزامه بالعودة بعد جائحة كورونا ومن ثم طلبه إلغاء عقده”.

وسبق أن أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا يمنع فيه الأندية من ضم أي لاعب رفض تمديد عقده بعد جائحة كورونا والتي تسببت في إيقاف المنافسات الرياضية؛ ما دفع المهاجم الكاميروني لتقديم شكوى أملًا في الاستمرار بالسعودية.

وجاء تعميم الاتحاد السعودي لكرة القدم تفعيلًا لقرار لجنة الاحتراف الذي صدر في 5 يوليو الجاري، بمنع أي ناد من التفاوض أو إبرام عقد مع أي لاعب منع تمديد عقده حتى نهاية الموسم، وفقًا لتوصية الاتحاد الدولي “فيفا” بسبب جائحة كورونا.

الشباب يلغي عقد بلعمري:

وكان النادي قد أعلن اليوم عن إلغاء عقد بلعمري؛ وذلك استجابة لطلبه بموجب الخطاب الرسمي المُستلم في تاريخ الأول من سبتمبر الجاري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يُذكر أن جمال بلعمري انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عام 2016، قادمًا من وفاق سطيف الجزائري، ويمتد عقده مع الليوث حتى يونيو 2021، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.







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