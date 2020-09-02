الشباب يعلن رحيل المعجل والعيسي بديلًا له

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، مساء يوم الثلاثاء، عن تقديم خالد المعجل لاستقالته من منصبه كمدير الكرة بشكل رسمي؛ وذلك بسبب ظروفه الخاصة.

الشباب يشكر المعجل:

وكان خالد المعجل قد تولى الإشراف على إدارة كرة القدم في النادي شهر سبتمبر عام 2018، قبل أن يُقرر الرحيل بسبب ظروفه.

وأشار نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم تكليف فهد العيسى بتولي منصب مدير الكرة بدلًا من المعجل، وذلك حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وقدمت إدارة النادي برئاسة خالد البلطان شكرها وتقديرها لخالد المعجل على جميع ما قدمه خلال الفترة الماضية، متمنية له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

الفريق في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الليوث المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة المحلية.







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