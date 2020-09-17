الشلهوب للاعبي الهلال: ستعودون أقوى

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم الهلال المعتزل حديثًا، محمد الشلهوب على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المصابين بفيروس كورونا المستجد.

الشلهوب يدعم لاعبي الهلال

ونشر الشلهوب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعبي الهلال الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، ووجه إليهم رسالة دعم.

وعلق قائد الفريق السابق على الصورة، قائلًا: “تمنياتي لـ إخواني لاعبي الهلال بالشفاء العاجل، وبإذن الله يعودون أقوى.. ثقتي كبيرة ببقية اللاعبين”.

وكان محمد الشلهوب قد أعلن اعتزاله بعد يوم من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحرص على توجيه رسائل لزملائه والجماهير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إصابات كورونا في الهلال

وأعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي وعبدالله الحافظ بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مباراة الزعيم ضد باختاكور الأوزبكي اليوم.

وسبق أن أعلن الزعيم عن إصابة 6 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم، وهم؛ محمد الواكد، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري، نواف العابد، وياسر الشهراني، بالإضافة إلى مدير الكرة سعود كريري.

ويلعب الهلال ضد باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، علمًا بأن المباراة الماضية انتهت بفوز الزعيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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