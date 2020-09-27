الشهر الثالث من الحمل وجنس الجنين

المرأة الحامل في الشهر الثالث تميل إلى معرفة نوع الجنين فتقوم بالبحث عن الشهر الثالث من الحمل وجنس الجنين حتى تعرف هل من الممكن للطبيب معرفة نوع الجنين أم لا.

أعراض الشهر الثالث من الحمل

تختلف أعراض الشهر الثالث عن الشهرين السابقين فتبدأ الأم بشعور بثقل نوعًا ما في الحمل وسيذكر لنا موقع المواطن أعراض الحمل في الشهر الثالث كل أسبوع وتطورات الجنين وهل يمكن معرفة جنس الجنين فيه أم لا.

الحمل في الشهر الثالث

قبل التعرف على الشهر الثالث من الحمل وجنس الجنين نود معرفة التغيرات التي تحدث في الشهر الثالث للسيدة الحامل، فالشهر الثالث من الحمل يعتبر من الشهور المتعبة بالنسبة للمرأة حيث يظهر عليها تغيرات جسدية داخلية وخارجية.

الأعراض الخارجية التي تظهر على الأم في الشهر الثالث

تبدأ الأم الحامل في الشهر الثالث تشعر بأن ثدييها منفخين وأنهم ازدادوا حجمًا والسبب في ذلك بدء القنوات اللبنية في التمهيد لتكوين اللبن للطفل بعد ولادته.

تلاحظ الأم الحامل في الشهر الثالث بأن عروق ثدييها أصبحت واضحة حيث يمكنها رؤيتها بشكل واضح والسبب في ذلك هو بدء ضخ الأوردة الشديدي للدم لتكوين القنوات اللبانية.

كما أن الأم الحامل في الشهر الثالث تلاحظ بوجود ما يشبه بحبوب بيضاء حول حلمة ثدييها مع وجود هالات قاتمة اللون حول منطقة الحلمة والسبب هو تغيير الهرمونات.

تلاحظ الأم بشكل ملحوظ من ظهور ونفور عروق الثدي والرقبة نتيجة التجهيز القنوات اللبانية في إنتاج اللبن للطفل.

في الشهر الثالث من الحمل يبدأ نمو الجنين وبالتالي يتمدد ويكبر معه الرحم على حسب حجم الجنين من الممكن أن تشعر الأم بتقلصات خفيفة نتيجة تمدد الرحم.

في الشهر الثالث من الحمل تبدأ الأم الحامل بشعور زيادة حجم البطن بشكل ملحوظ عما كانت في الشهرين الأولين الشهر الأول والثاني بسب بدء الجنين بالنمو حتى أن تبدأ الأم بتغيير الملابس وارتداء ملابس الحمل.

تلاحظ الأم في الشهر الثالث بأن وزنها قد ازداد بعض الشيء تقريباً ما يعادل من نصف إلى كيلو.

في الشهر الثالث من الحمل مازال يتغلب على الأم الشعور بالنوم والخمول لن الشهر الثالث يعتبر من الشهور الأولى للحمل من شهور الوخم والكسل نتيجة لتغير هرمونات المرأة الحامل.

ولكن ستشعر المرأة بزوال هذا الشعور في نهاية هذا الشهر.

الأعراض الداخلية الخاصة بالجنين

يمكن للأم أن ترى التطورات التي تحدث للجنين في رحمها عن طريق السونار حيث يمكنها الطبيب من رؤيته ورؤية تطوراته الآتية.

ترى الأم في السونار تطور جنينها في الشهر الثالث فيبدأ ظهور القدم الجنين والساقين والأصابع ولكن كشكل عام دون أن يكون أصابع اليد مشكلة فهي تظهر لها في السونار الأصابع ملتصقة.

في الشهر الثالث من الممكن أن ترى الأم جنينها عبر السونار يقوم بفتح وغلق يده وعينيه وفمه.

تتمكن الأم من رؤية بدء تشكيل الأذن ولكن الهيكل الخارجي فقط تظهر ملامحها.

سيخبر الطبيب الأم أن أظافر جنينها قد ظهرت في نهاية الشهر الثالث وبدء تشكيل اللثة بشكل الأسنان.

في الشهر الثالث تتشكل الأعضاء التناسلية للجنين لمعرفة نوعه بين غن كان ذكر أم انثى.

تكون نبضات القلب منتظمة للجنين والدورة الدموية بدأت في العمل بشكل منتظم.

تبدأ الأجهزة بالعمل في جسم الجنين مثل الكبد حيث يقوم بإنتاج الصفراء.

في الشهر الثالث وآخره يصبح حجم الجنين يتراوح من ثلاثة إلى أربعة ملي أي تقريبًا في وزن الليمونة.

تطورات الجنين في الشهر الثالث

ما يحدث للجنين في الأسبوع الأول من الشهر الثالث

في هذا الأسبوع يشعر كل من حول الأم من زوجها أو أقاربها من أن هناك اضطراب في المزاج للأم فهي مشاعر متنوعة بين الكآبة والانبساط.

وهذا الشعور المضطرب نابع من خوف الأم على جنينها إلى جانب خوفها من مسئولية الأمومة.

الأسبوع الثاني من الشهر الثالث

يتطور الجنين في هذا الأسبوع يمكن مشاهدة التطورات عبر جهاز السونار الحديث الثري دي فتلاحظ الأم أن بدء شعر الجنين في الظهور كما يمكنها الطبيب من رؤية العمود الفقري نتيجة أن جلدة لازال شفاف ورقيق لأن طبقة الميلانين لم تعطى لون للجلد.

تظهر رأسة وتشكيلها بحجم كبير تقريبًا أكبر من حجم جسمه.

في الأسبوع الثالث من الحمل

مع تتطور نمو الجنين تبدأ الأم تشعر أنها لم تعد قادرة على شدة الحموضة بسبب نمو الجنين وضغط الجنين على الأمعاء.

بسبب أن الأم تأخذ المكملات الغذائية في الحمل مثل حمض الفوليك والحديد يحدث أن تنمو أظافرك بشكل ملاحظ علية.

في الأسبوع الثاني عشر من الحمل في الشهر الثالث

في الشهر الثالث نتيجة لنمو الجنين وتمدد الرحم تبدأ البطن في الزيادة وتلاحظ الم بخطوط بيضاء قد ظهرت على الجلد نتيجة لتمدده.

في الأسبوع الثالث عشر من الشهر الثالث

في هذا الأسبوع الأخير من الشهر الثالث تشعر الأم بنزول قطرات من اللبن لبن السرسوب نتيجة لعمل القنوات اللبانية تمهيداً للرضاعة.

الشهر الثالث من الحمل وجنس الجنين باستخدام السونار

إذا تم التدقيق باستخدام السونار من قبل الطبيب يمكنه معرفة جنس الجنين سواء كان بنت أو ولد حيث يبدأ الأعضاء التناسلية بالظهور شيئاً فشيئاً.

في آخر الشهر الثالث من الممكن أن يتمكن الطبيب من معرفة نوع الجنين.

الشهر الثالث من الحمل وجنس الجنين

إذا لم يظهر السونار نوع الجنين ممكن اللجوء إلى التخمين:

ميل المرأة الحامل للأطعمة التي تحتوي على نسبة سكر تكون الجنين انثى.

إذا لاحظت السيدة نمو شعر ساقيها بطريقة سريعة كان المولود ذكر.

شعوب وجهة السيدة الحامل كان المولود ذكر.

يكون بطن الحامل لأسفل كان المولود ذكر.

شارك الخبر