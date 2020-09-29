الصحة العالمية: حصيلة وفيات كورونا الحقيقية أكبر من المعلنة

المواطن - متابعة

رجح مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن يكون عدد ضحايا وإصابات فيروس كورونا أكثر من المسجل في العالم.

وأضاف رايان: “الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات في العالم، قد تكون أكثر مما هو معلن”.

تجاوز المليون:

وتابع كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية: “عندما تحسب أي شيء، لا يمكنك أن تحسبه بشكل مثالي، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الأرقام الحالية من المحتمل أن تكون أقل من الإجمالي الفعلي”.

وأعلن موقع “وولرد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، أن عدد الوفيات حول العالم بفيروس كورونا، قد تجاوز المليون حالة، فيما سجلت أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة.

فحص كورونا:

وفي وقت سابق أمس، أعلنت المنظمة العالمية عن تطوير فحص جديد لتشخيص الإصابة بـ كورونا في غضون 15 دقيقة فقط، بدلًا من عشرات الساعات التي تحتاجها الفحوصات الحالية لظهور النتائج.

وأكد مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي، أن سعر الفحص الجديد لفيروس كورونا لا يتعدى 5 دولارات، وإنَّ سعره يمكن أن ينخفض إلى أقل من ذلك، بما يمكن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من إجراء المزيد من اختبارات التشخيص، كأحد العناصر المهمة في مكافحة انتشار الفيروس، خاصة في مناطق الانتشار الكثيف.

شارك الخبر