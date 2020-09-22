الضغط الإعلامي والجماهيري سبب أزمات الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الاتحاد السابق والشباب الحالي، جمال باجندوح، أن الضغط الإعلامي والجماهير الكبير سبب معاناة العميد خلال السنوات الأخيرة.

الضغط سبب أزمات الاتحاد:

وقال: “لم أكن أريد أن أخرج من العميد.. الفريق يهمني الآن وفي السابق والمستقبل.. الإدارة الاتحادية واللاعبين جيدين، لكن الضغط الإعلامي والجماهيري والتوفيق هم سبب نكسة الاتحاد“.

وتابع باجندوح خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “أنا لا أحب المهاترات الإعلامية.. لكن كان هناك ضغط على اللاعبين ككل وليس كجمال باجندوح.. ولا أحب أن أذكر أسماء”.

وتحدث عن رحيله من العميد والاحتراف في كرواتيا قائلًا: “محمد النمر كان همزة وصل لكن استدعاني زلاتكو مدرب الهلال سابقًا.. لم أكن أريد أن أذهب لفريق لإعادة بيعي كنت أريد فريق يريد إمكانياتي.. لعل وعسى أن خروجي من العميد خير لي وللفريق”.

العميد يفلت من الهبوط::

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالعميد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.

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