العناق الأخير أحدث قصائد الأمير عبدالرحمن بن مساعد

المواطن - الرياض
نشر الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، اليوم، أغنية جديدة من كلماته بعنوان العناق الأخير وذلك في تغريدة له عبر تويتر.
وقال الأمير ابن مساعد في مستهل الأغنية الجديدة :
نهايتك هذا العناق..
هذا العناق الأخير..
ضم قلبك لقلبك واذرف أغلى دموع..
فوق جثمان حبك واطف وهم الشموع..
ضم وقت فات حينه
ضم أوهام أمنياتك
وكل خيبة داخلك كانت دفينة..”.
وجاءت كلمات الأغنية كما يلي:
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