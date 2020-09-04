الفيحاء يُسقط العدالة بثنائية ويُعزز آماله بالبقاء بـ دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الفيحاء في الحفاظ على فرصه بالبقاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على العدالة بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري.

الشوط الأول من مباراة الفيحاء والعدالة:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي الفريق البرتقالي، حيث نجحوا في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب علي المزيدي لاعب العدالة بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول.

وحاول فريق العدالة، إحراز هدف التعادل بعد ذلك ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الفريق البرتقالي بهدف دون رد.

الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني من المباراة، ضغط البرتقالي، حتى تمكن صامويل أوسو من إضافة الهدف الثاني للبرتقالي بالدقيقة السابعة والخمسين.

وبعد نهاية اللقاء أصبح رصيد الفيحاء 32 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد فريق العدالة عند 21 نقطة في المركز الـ16 والأخير.

ذات صلة :







شارك الخبر