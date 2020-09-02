الفيحاء والحزم المرشحان الأبرز للهبوط

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفيحاء والحزم من تراجع النتائج خلال الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقتربا من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

الفيحاء يُعاني:

وقال الناقد الرياضي موسى المحياني: “أتوقع البقاء لفريق الاتحاد.. وضمك مرشح لتحقيق الفوز أمام الاتفاق.. والحزم والفيحاء أول المرشحين إلى الهبوط”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “الفيحاء مرشح كبير للهبوط.. لعدم تعويض روني بلاعب هداف.. وفيلانويفا عوض بعض الشيء من هذا النقص الهجومي”.

وعلق الناقد الرياضي خالد القحطاني قائلًا: “مستوى الفريق البرتقالي سيئ جدًّا وهو من المرشحين للهبوط.. 6 خسارات متتالية في أرضه وخارج أرضه.. وحاله لا يبشر بالخير”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي طارق النوفل: “يوسف الغدير خاطر بالقبول بهذه المهمة في هذا التوقيت.. الفريق البرتقالي خسر تقريبا 8 آخر لقاءات له.. توجد أخطاء إدارية.. كان من أكثر الفرق المرشحة للبقاء”.

دوري الدرجة الأولى:

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة هو أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، حيث يتذيل جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 28 مباراة.

ويتواجد الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، فيما يقع الحزم في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، وذلك قبل جولتين على نهاية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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