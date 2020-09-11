القبض على سوداني ارتكب جرائم سطو وسلب المارة في الرياض

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة.

وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على ( مقيم من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة لأحد المقيمين ، إضافة إلى سرقة لوحات مركبةٍ ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.







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