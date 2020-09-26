القبض على 15 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود غرب الرياض

المواطن - الرياض

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على 15 مخالفاً إثيوبياً بغرب مدينة الرياض.

وأوضح الكريديس أن الجهات الأمنية وضمن جهودها في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود، تمكنت من تعقب عدد من المخالفين في حي المهدية غرب مدينة الرياض، وألقت القبض على 15 مخالفاً من الجنسية الإثيوبية.

وأكد الرائد خالد الكريديس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للجهة المختصة.

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