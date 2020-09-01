القوس للأندية السعودية: الدكة مهمة في بطولة آسيا

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي بتال القوس أن تواجد 11 لاعبًا مميزًا فقط في صفوف الأندية السعودية لا يكفي من أجل التتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا.

القوس يؤكد أهمية الدكة

وعلق بتال القوس على رغبة الفرق في التتويج باللقب القاري قائلًا: “بعض الأندية السعودية تفكر في بطولة آسيا بمنهجية قادمون يا آسيا.. والرغبة وحدها لا تكفي.. لا يكفي أن يكون لديك 11 لاعبًا ممتازين للفوز بها”.

وتابع القوس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الدكة مهمة جدًا خاصة في بطولة مجمعة ستلعب مباراة كل يومين أو ثلاثة.. الآن.. أي مشجع حط تشكيلتك ثم قل.. من في الدكة أوراق رابحة؟”.

الدكة القوية والطموح يساعدان على التتويج

وشهدت تغريدة القوس تفاعلًا كبيرًا، وأكدت غالبية التعليقات أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يُعتبر الأجهز فنيًا في دوري أبطال آسيا 2020، نظرًا لامتلاكه دكة بدلاء قوية، بالإضافة إلى اللاعبين الأساسيين.

وعلق الإعلامي عبدالله الدرويش قائلًا: “من زمان ما شفنا دكة فيها لاعبين شباب ويسوون فرق”، وقال عبدالحميد طنطاوي: “بعض الأندية خليها تبني الـ11 لاعبًا صح أولًا وبعدها تفكر في بناء الدكة”.

وكتب خالد: “شيء معروف إذا ما عندك دكة جيدة لا تستطيع المنافسة في الأبطال”، وقال سعود: “وأضف عليها المدرب لا يجيد التعامل مع مباريات الكؤوس”، وعلق مختار المقاطي قائلًا: “طموح منطقي لكل الأندية ومن بعدها تتوالى الفوائد ولو بمنهجية قادمون يا آسيا!!؟”.







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