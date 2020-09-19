المرور يضبط مفحط التيك توك

المواطن - الرياض

أعلن المرور السعودي، مساء اليوم السبت، عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط ونشر مقطعًا على تيك توك.

وقال المرور، ردًّا على مغرد: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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