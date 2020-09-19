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المرور يضبط مفحط التيك توك

المرور يضبط مفحط التيك توك

2020/09/19
الساعة 11:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المرور يضبط مفحط التيك توك
المواطن - الرياض

أعلن المرور السعودي، مساء اليوم السبت، عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط ونشر مقطعًا على تيك توك.

وقال المرور، ردًّا على مغرد: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.


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