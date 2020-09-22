الملك سلمان يتلقى برقيتي تهنئة من نائب أمير الكويت ورئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وعبر سموه عن خالص تهاني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتهاني سموه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مؤكداً رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والشعبين الكريمين.

وأشاد سموه بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات وتحققت في عهده الميمون وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

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