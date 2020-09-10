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الممر الشرفي يتسبب في عقاب لاعبَي الشباب
لم يحضرا تحية نجوم الهلال بعد التتويج بالدوري

الممر الشرفي يتسبب في عقاب لاعبَي الشباب

2020/09/10
الساعة 11:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الممر الشرفي يتسبب في عقاب لاعبَي الشباب
المواطن - محمد سمعه
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1 قرار إدارة الشباب تجاه ثنائي الفريق
2 الشباب يضم نجم إشبيلية

يبدو أن غياب كل من عبدالمجيد الصليهم والحارس عبدالله العويشير لاعبَي الشباب عن الممر الشرفي الذي أُقيم لنجوم نادي الهلال أمس الأربعاء في الجولة الثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوزهم بلقب الدوري رسميًا.

قرار إدارة الشباب تجاه ثنائي الفريق

وقرر مجلس إدارة الليث معاقبة الثنائي وذلك بعد غيابهما عن الممر الشرفي وفقًا لـ 360 Sport، حيث لم يظهرا أمام عدسات الكاميرا خلال تحية نجوم الهلال.

الممر الشرفي بلقاء الهلال والشباب

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالله الحنيان رد على أزمة الممر الشرفي قائلًا لـ برنامج “مدرجاتنا” المذاع على القناة الرياضية السعودية: “الأندية السعودية مقبلة على مشاركة آسيوية، ويجب أن نتحدث عنها بدلًا من الحديث عن أزمة الممر الشرفي”.

يذكر أن الهلال كان نجح في الفوز على الليث بثنائية مقابل هدف، حيث سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين لـ أزرق العاصمة بينما سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا هدف الشباب الوحيد.

وكان الليث أنهى دوري 2019/2020 محتلًا المركز السابع برصيد 43 نقطة.

الشباب يضم نجم إشبيلية

يذكر أن الليث كان نجح في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا من صفوف نادي إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

 

 



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