النصر يبحث عن الفوز رقم 5 في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

يسعى العالمي لمواصلة مسيرته المميزة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وتحقيق الفوز خلال مباراة النصر ضد الأهلي اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

النصر يتألق آسيويًا

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الأهلي على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساءً اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء العالمي في النسخة الحالية من البطولة القارية، مشيرة إلى أنه سيُحقق رقمًا مميزًا في حالة حسم مباراة النصر ضد الأهلي لصالحه.

وأضافت “أوبتا”، أن النصر فاز في 4 مباريات بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020؛ وفي حال فوزه ضد الأهلي سيعادل أكبر عدد من الانتصارات له في نسخة واحدة من البطولة، عندما فاز في 5 من أصل 10 مواجهات خاضها في 2019.

مواجهة سعودية بنكهة آسيوية

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن تطبيق تقنية الفيديو الـVAR خلال منافسات الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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