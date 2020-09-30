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النصر يبحث عن الفوز رقم 5 في آسيا 2020
ظهر بمستوى مميز بالمباريات السابقة

النصر يبحث عن الفوز رقم 5 في آسيا 2020

2020/09/30
الساعة 2:03 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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النصر يبحث عن الفوز رقم 5 في آسيا 2020 لاعبو النصر
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 النصر يتألق آسيويًا
1.1 مواجهة سعودية بنكهة آسيوية

يسعى العالمي لمواصلة مسيرته المميزة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وتحقيق الفوز خلال مباراة النصر ضد الأهلي اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

النصر يتألق آسيويًا

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الأهلي على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساءً اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء العالمي في النسخة الحالية من البطولة القارية، مشيرة إلى أنه سيُحقق رقمًا مميزًا في حالة حسم مباراة النصر ضد الأهلي لصالحه.

وأضافت “أوبتا”، أن النصر فاز في 4 مباريات بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020؛ وفي حال فوزه ضد الأهلي سيعادل أكبر عدد من الانتصارات له في نسخة واحدة من البطولة، عندما فاز في 5 من أصل 10 مواجهات خاضها في 2019.

نادي النصر
مران العالمي

مواجهة سعودية بنكهة آسيوية

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن تطبيق تقنية الفيديو الـVAR خلال منافسات الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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