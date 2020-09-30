النصر يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام نظيره الأهلي.

النصر يختتم استعداداته:

وبدأت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية بتمارين لياقية متنوعة، وطبق المدير الفني فيتوريا بعد ذلك عددًا من الجمل التكتيكية التي سيُطبقها خلال مباراة الأهلي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الأهلي على إستاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

مواجهة سعودية بنكهة آسيوية:

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف العالمي آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن تطبيق تقنية الفيديو الـVAR خلال منافسات الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر