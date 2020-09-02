النصر يُطيح بـ الشهري وهوساوي!

المواطن - مروة نبيل

اقترب ثنائي نادي النصر يحيى الشهري وعمر هوساوي من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يُطيح بنجميه

وقرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، بالاتفاق مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا الاستغناء عن الشهري وهوساوي بنهاية منافسات الموسم الحالي، وطالبهم بالبحث عن عروض للرحيل رسميًا.

وأكدت مصادر لموقع “جول”، أن إدارة السويكت ترفض مخالصة ثنائي الفريق الأول ماديًا، رغم دخول يحيى الشهري الفترة الحرة في يناير المقبل، إذ ترغب في الحصول على مقابل المادي من رحيل النجمين.

وأشارت المصادر إلى أن النادي الأهلي قدم عرضًا من أجل الحصول على خدمات يحيى الشهري، إلا أنه رفض الانتقال إلى أي نادٍ خارج العاصمة الرياض.

وأبرم نادي النصر 8 صفقات بشكل رسمي حتى الآن، وهم؛ الكوري الجنوبي كيم جين سو، عبد الفتاح عسيري، عبد المجيد الصليهم، عبد الله الشنقيطي، أمين بخاري، أسامة الخلف، سلطان العنزي وعبد العزيز العلاوي، ولم يرحل أي لاعب عنه.

الشهري وهوساوي مع العالمي

وكان الشهري صاحب الـ30 عامًا قد انضم إلى العالمي في صيف 2013، قادمًا من صفوف الاتفاق، وشارك معه هذا الموسم في 21 مباراة بجميع البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع آخر، واحترف في ليغانيس الإسباني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وانضم هوساوي صاحب الـ34 عامًا إلى صفوف العالمي في يناير 2011، وشارك معه هذا الموسم في 9 مباريات فقط بجميع البطولات، وأُعير لمدة 6 أشهر لصفوف القادسية.







شارك الخبر