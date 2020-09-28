النفيعي يُحفز لاعبي الأهلي بمكافأة خاصة لتجاوز النصر

المواطن - مروة نبيل

قرر رئيس النادي الأهلي السابق، ماجد النفيعي منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مكافآت خاصة في حالة تجاوز عقبة النصر في دوري أبطال آسيا 2020.

النفيعي يُحفز اللاعبين

وقال النفيعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تحدثت مع أخي عبدالإله مؤمنة عن مكافأة تحفيزية للاعبين في حالة فوزهم في مباراتهم القادمة .. يستاهلون الرجال الدعم المادي والمعنوي”.

ونشر ماجد النفيعي صورة لجماهير الراقي في المدرجات، وعلق قائلًا: “كلنا مع الأهلي وكلنا الأهلي”، ولاقت تغريدات رئيس النادي السابق تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي أشاد بدعمه للاعبين خلال الفترة الحالية.

الأهلي والنصر

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب” التي أُقيمت اليوم الاثنين، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الأهلي، على أن تُقام المباراة على استاد جاسم بن حمد، عند الساعة 4:40 مساءً يوم الأربعاء المقبل.

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف النصر آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل النصر والأهلي المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.

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