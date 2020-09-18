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النمر يحذر من خلط الفحم المشتعل بالشاهي أو الأرز أو الفول
يعرض الإنسان لمواد كيميائية ضارة

النمر يحذر من خلط الفحم المشتعل بالشاهي أو الأرز أو الفول

2020/09/18
الساعة 3:17 مساءً
- ‎فيصحة وطب‎, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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النمر يحذر من خلط الفحم المشتعل بالشاهي أو الأرز أو الفول
المواطن - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر من خلط الفحم المشتعل بالشاهي أو الأرز أو الفول أثناء إعداده للحصول على نكهة طبيعية.

وقال النمر:  خلط الفحم المشتعل مع الشاهي، الفول، الأرز؛ ليعطي نكهة طبيعية يعرض الإنسان لمواد كيميائية تسبب عدم انتظام نبضات القلب مثل NO2,SO2 ومواد مسرطنة مثل PAH.

والمعروف أن بعض الأشخاص يضيفون قطعة من الفحم المشتعل لبعض الأطعمة أثناء الإعداد أو أثناء تقديمها ليمنح الطعام نكهة مميزة لكن هذه العادة تنطوي على العديد من الأخطار الصحية.


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