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النوفل: انقطعت أخبار كورونا في البطولة الآسيوية!
مبديًا استغرابه لعدم ظهور أي تحديث

النوفل: انقطعت أخبار كورونا في البطولة الآسيوية!

2020/09/25
الساعة 6:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النوفل: انقطعت أخبار كورونا في البطولة الآسيوية! طارق النوفل
المواطن - مروة نبيل
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1 النوفل يتساءل عن أخبار كورونا في البطولة الآسيوية:
1.1 استبعاد الهلال من آسيا:

أبدى الإعلامي طارق النوفل استغرابه من انقطاع أخبار الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

النوفل يتساءل عن أخبار كورونا في البطولة الآسيوية:

وقال طارق النوفل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كم حالة كورونا جديدة في البطولة الآسيوية ؟؟.. لم أسمع عن أي تحديث!! انقطعت أخبارها!!”.

ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا، وعلق الكاتب سطام الثقيل: “الفحوصات توقفت”، ليرد الإعلامي عليه قائلًا: “عسى المانع خير!”، وأكد بعض متابعيه أن الهدف من إجراء المسحات هو إبعاد نادي الهلال عن المنافسة فقط.

نادي الهلال
لاعبو الهلال

استبعاد الهلال من آسيا:

وعانى نادي الهلال من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، واضطر لخوض المباريات بقائمة من 13 و14 لاعبًا فقط، قبل أن يتم استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا.

ولم يكتمل النصب القانوني لقائمة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليقرر الاتحاد الآسيوي باعتبار الزعيم منسحبًا ويُلغي نتائجه في البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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