الهلال لا يغيب عن التسجيل في 3 مباريات متتالية

المواطن - مروة نبيل

يسعى الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وتحقيق الفوز ضد شباب الأهلي الإماراتي اليوم.

الهلال يسعى لهز الشباك

وأشار حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال غاب عن التسجيل في مباراتي باختاكور وشهر خودرو، حيث انتهت المواجهتان بالتعادل السلبي.

ولفت حساب البطولة الرسمي باللغة العربية، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لم يسبق أن فشل بالتسجيل في 3 مباريات متتالية في نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من غيابات عديدة في صفوفه خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث فقد أكثر من 10 لاعبين في المباراتين الماضيتين بسبب كورونا، وكان آخرها إصابة ناصر الدوسري بالأمس.

الزعيم في آسيا

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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