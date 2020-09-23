الهلال يتحرك لـ ملعب خليفة الدولي لمواجهة شباب الأهلي

أعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” منذ قليل عن تحرك بعثة أزرق العاصمة إلى ملعب خليفة الدولي لمواجهة فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بالجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.
نجوم الهلال يتحركون إلى ملعب المباراة
ونشر حساب الأزرق صورًا للمدرب رازفان لوشيسكو عبر “تويتر” والبيروفي أندري كاريلو واللاعب هتان باهبري واللاعب الكوري جانج هيون سو وهم يتوجهون إلى ملعب المباراة.
ويستعد الأزرق لمواجهة نادي شباب أهلي دبي الإماراتي بالجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.
وبسبب مشاركة 11 لاعبًا فقط في مباراة الهلال ضد شباب أهلي دبي قد يتم إصدار قرار رسمي باستبعاد بطل آسيا 2019 من نسخة البطولة بالعام الحالي لأن القائمة أقل من 13 لاعبًا للمباراة وفقًا للوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وجاءت قائمة الزعيم كالتالي؛ 3 حراس مرمى؛ عبدالله المعيوف، أحمد آل جبيع وعبدالله البيشي، و8 لاعبين، وهم؛ مدالله العليان، منصور البيشي، هتان باهبري، أمير كردي، أندريه كاريلو، جانغ هيون سو، تركي المطيري، وليد الأحمد.
الزعيم يقهر الصعاب ويصل لدور الـ16
وكان الهلال ضمن التأهل إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد التعادل السلبي مع فريق شاهر خودرو الإيراني يوم الأحد الماضي بالجولة الخامسة من دور المجموعات وبدون أهداف.