الهلال يتحرك لـ ملعب خليفة الدولي لمواجهة شباب الأهلي

وبسبب مشاركة 11 لاعبًا فقط في مباراة الهلال ضد شباب أهلي دبي قد يتم إصدار قرار رسمي باستبعاد بطل آسيا 2019 من نسخة البطولة بالعام الحالي لأن القائمة أقل من 13 لاعبًا للمباراة وفقًا للوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاءت قائمة الزعيم كالتالي؛ 3 حراس مرمى؛ عبدالله المعيوف، أحمد آل جبيع وعبدالله البيشي، و8 لاعبين، وهم؛ مدالله العليان، منصور البيشي، هتان باهبري، أمير كردي، أندريه كاريلو، جانغ هيون سو، تركي المطيري، وليد الأحمد.

الزعيم يقهر الصعاب ويصل لدور الـ16

وكان الهلال ضمن التأهل إلى دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد التعادل السلبي مع فريق شاهر خودرو الإيراني يوم الأحد الماضي بالجولة الخامسة من دور المجموعات وبدون أهداف.