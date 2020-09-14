الهلال يتصدر مجموعته بثنائية في باختاكور

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد باختاكور الأوزبكي التي أُقيمت على إستاد الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

الهلال ضد باختاكور:

وبدأت مباراة الهلال ضد باختاكور الأوزبكي بشكل سريع، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، ولكن لم ينجح أي منهما لترجمة الفرص إلى أهداف ليظل التعادل السلبي مخيم على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 45.

ونفذ الإيطالي سيباستيان جيوفيتكو ركلة ثابتة بشكل مميز ليسجل هدف التقدم عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة الآسيوية، بتقدم الأزرق بنتيجة 1/ 0.

هدف قاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط لاعبو الفريق الأوزبكي، وتمكن إرين درديوك من تسجيل التعادل عند الدقيقة 69، لينتفض الزعيم بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

واستمرت محاولات الفريقين، قبل أن ينجح هتان باهبري في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة الزعيم ضد باختاكور بفوز الزعيم بنتيجة 2/ 1.

دوري أبطال آسيا:

وبعد مباراة الهلال ضد باختاكور اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رصيده إلى 9 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، فيما تجمد رصيد الفريق الأوزبكي عند 6 نقاط.







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