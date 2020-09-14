لاعبو الهلال يدعمون زملاءهم المصابين بـ كورونا

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة منهم، حرص لاعبو الهلال على دعم زملائهم المصابين بفيروس كورونا المستجد، قبل انطلاق مباراة الفريق ضد باختاكور الأوزبكي.

7 إصابات بفيروس كورونا:

وأعلن نادي الهلال، مساء السبت، عن إصابة 5 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة سعود كريري مدير الكرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار الزعيم بالأمس إلى تأكد إصابة نواف العابد هو الآخر بفيروس كورونا المستجد، على أن يخضع بصحبة المصابين للعزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يدعم المصابين:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وهو يحملون القمصان الخاصة بالـ6 لاعبين المصابين بالوباء العالمي، وعلق قائلًا: “تعودون أقوى بإذن الله”.

وأبدى حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، إعجابه بهذه اللافتة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ومساندتهم لزملائهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

مباراة اليوم:

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الزعيم وباختاكور الأوزبكي على إستاد الجنوب في قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويطمح لاعبو الزعيم في الفوز بمباراة الهلال اليوم وباختاكور الأوزبكي، خاصة أن الفريق يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه منذ أيام بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور المتصدر.







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