الهلال يتقدم على باختاكور في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد باختاكور الأوزبكي المقامة على إستاد الجنوب في الدوحة، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

الهلال ضد باختاكور:

ويلعب الهلال ضد باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، التي عادت منافساتها مجددًا اليوم عقب توقفها لفترة بسبب جائحة كورونا.

وبدأت مباراة الهلال ضد باختاكور الأوزبكي بشكل سريع، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، ولكن لم ينجح أي منهما لترجمة الفرص إلى أهداف ليظل التعادل السلبي مخيم على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 45.

ونفذ الإيطالي سيباستيان جيوفيتكو ركلة ثابتة بشكل مميز ليسجل هدف التقدم عند الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة الآسيوية، بتقدم الأزرق بنتيجة 1/ 0.

دوري أبطال آسيا:

ويطمح لاعبو الزعيم في الفوز بمباراة اليوم ضد باختاكور الأوزبكي، خاصة أن الفريق يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه منذ أيام بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور المتصدر.







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