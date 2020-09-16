الهلال يحسم موقفه من رحيل خربين

المواطن - مروة نبيل

حسمت إدارة نادي الهلال موقفها من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، السوري عمر خربين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يحسم مصير خربين

وارتبط اسم النجم عمر خربين بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم والانضمام إلى الزمالك المصري في الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد مصدر رسمي في نادي الهلال لـ”الرياضية”، أن الإدارة لا تُمانع في رحيل عمر خربين الذي يرتبط بعقد مع الأزرق ينتهي بنهاية منافسات الموسم المقبل، نافيًا في الوقت ذاته تلقي أي عرض رسمي من نادي الزمالك.

وعن مستقبل اللاعب مع الهلال، علق المصدر قائلًا: “خربين لا يزال هلاليًّا بحكم ارتباطه بعقد سارٍ مع النادي، لكنَّ الإدارة لا تمانع في انتقاله عند وصول عرض مناسب للنادي واللاعب”.

خربين مع بيراميدز

ويملك النجم السوري تجربة مميزة في الدوري المصري الممتاز، حيث انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وقدّم أداءً لافتًا.

ورفض الزعيم تجديد إعارة اللاعب السوري مرة أخرى، مفضلًا عودته إلى الفريق، خاصة أنه خطف الأنظار مع بيراميدز ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة أكثر من هدف خلال 12 مباراة.

المزيد

شارك الخبر