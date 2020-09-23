الهلال يستعد لرفع شكوى ضد الاتحاد الآسيوي بعد استبعاده

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لرفع شكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا 2020، بعدما اعتبر اتحاد القدم الآسيوي الأزرق منسحبًا من البطولة.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة الإخبارية رياضة عبر “تويتر” أن الأزرق سيقدم الشكوى ضد اتحاد القدم الآسيوي بعد اعتباره منسحبًا.

نص بيان الاتحاد الآسيوي ضد الهلال:

وجاء بيان الاتحاد الآسيوي كالتالي: “أخفق الأزرق، في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحبًا من البطولة”.

وكان الاتحاد الآسيوي ألغى لقاء الهلال ضد شباب أهلي دبي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاعبي الأزرق للمباراة. 4 نجوم من الزعيم يردون على بيان الاتحاد الآسيوي: أبدى كل من عبدالله المعيوف وسلمان الفرج ومدالله العليان والفرنسي بافيتيمبي غوميز نجوم الهلال، اندهاشهم واستياءهم من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الزعيم منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020. ونشر مدالله العليان، عبر حسابه في Snap Chat، صورًا لقميص الأزرق وهو يحمل شعار بطل آسيا 2019، أما الفرنسي غوميز فعلّق قائلًا: “لا تحطموا أحلامنا”. بينما نشر المعيوف صورة تذكيرية عبر “سناب شات” وهو حامل للقب دوري أبطال آسيا 2019، بينما التقط سلمان الفرج صورة من القناة الناقلة لمباراة الزعيم ضد شباب أهلي دبي الإماراتي وهي تعلن إلغاء المباراة، وواضعًا علامتي تعجب عبر Story حسابه في الإنستجرام كاندهاش من قرار الاتحاد الآسيوي باعتبار الأزرق منسحبًا من البطولة. وكان الاتحاد الآسيوي أقر بتأهل شباب أهلي دبي الإماراتي ونادي باختاكور طشقند الأوزبكي بعد اعتباره الهلال منسحبًا من دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

شارك الخبر