الهلال يعلن إصابة ناصر الدوسري بفيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، ناصر الدوسري، بفيروس كورونا المستجد.

الهلال يعلن إصابات جديدة بـ”كورونا”:

وأوضحت الفحوصات التي أجرتها بعثة الهلال إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم ناصر الدوسري بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أحد أخصائيي العلاج، لينضما إلى قائمة المصابين في صفوف الزعيم.

وأضاف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنهما سيخضعان للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويُعاني الزعيم من إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في خوضه المباراة الأخيرة ضد شهر خودرو بتشكيل اضطراري و3 بدلاء فقط.

دوري أبطال آسيا:

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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