المواطن - مروة نبيل

تأكد إصابة نواف العابد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بفيروس كورونا المستجد، ليغيب عن مباراة الزعيم المقبلة في دوري أبطال آسيا 2020.

كورونا يضرب نواف العابد:

وأشار نادي الهلال، قبل قليل، إلى أن الفحوصات الطبية التي أجرتها بعثة الفريق اليوم، أثبتت إصابة نواف العابد بفيروس كورونا وسيخضع للعزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأضاف نادي الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن البعثة ستجري فحصًا دوريًّا مجدولًا من الاتحاد الآسيوي، يوم الأربعاء المقبل، فيما يخضع المصابون لفحوص طبية يومية.

إصابة نجوم الهلال بفيروس كورونا:

وقبل الكشف عن إصابة نواف العابد اليوم، أعلن نادي الهلال بالأمس عن إصابة 5 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة سعود كريري مدير الكرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة فريق باختاكور الأوزبكي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.







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