الهلال يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن إصابة 3 نجوم بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مباراة الزعيم ضد باختاكور الأوزبكي اليوم.

إصابة 3 نجوم بفيروس كورونا

وأشار نادي الهلال إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي وعبدالله الحافظ؛ أظهرت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الجدعاني والغامدي والحافظ سيخضعون للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الزعيم قد أعلن عن إصابة 6 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم، وهم؛ محمد الواكد، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري، نواف العابد، وياسر الشهراني، بالإضافة إلى مدير الكرة سعود كريري.

دوري أبطال آسيا

وتُقام مباراة الزعيم ضد باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، علمًا بأن المباراة الماضية انتهت بفوز الزعيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، رفع الزعيم رصيده إلى 9 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2020، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي عند 6 نقاط.

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