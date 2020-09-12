الهلال يُعلن إصابة 5 لاعبين بـ فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، اليوم السبت، عن إصابة 5 من لاعبي الفريق الكروي الأول بـ فيروس كورونا إضافة لإصابة سعود كريري مدير الكرة في الفريق بالفيروس أيضًا.

الفحوصات أكدت إصابة خماسي الهلال:

وكشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة أمس الجمعة، والثانية كانت اليوم السبت.

ويخضع السداسي لإجراءات العزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

لوشيسكو يمنح ثنائي الفريق إجازة لمدة 14 يومًا:

وفي سياق آخر، منح مدرب الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو الثنائي عمر خربين والكولومبي جوستافو كويلار إجازة لمدة 14 يومًا وذلك نظير عدم تواجد اسميهما ضمن قائمة الفريق بـ دوري أبطال آسيا.

ويستعد الزعيم، لمواجهة فريق باختاكور الأوزبكي بالجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا بعد غد الاثنين.







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