بارتوميو مُهدد بالإقالة بعد مباراة برشلونة ضد فياريال

المواطن - محمد سمعه

أصبح جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني مُهددًا بالإقالة من منصبه، وذلك بعد نهاية مباراة برشلونة ضد فياريال بفوز البارشا برباعية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2020/2021.

وكانت تقارير صحافية إسبانية ذكرت أن أعضاء نادي برشلونة نفذوا حملة لطلب سحب الثقة من بارتوميو؛ وذلك بسبب الكوارث الإدارية التي ارتكبها عند إدارته للفريق بجانب إهداره للأموال في صفقات لم تُفد الفريق.

وأفاد موقع “فوتبول إسبانيا” أن حملة طلب سحب الثقة من بارتوميو حققت أهدافها بالحصول على 20 ألف توقيع ليكون أكثر من المطلوب وهو الحصول على 4000 توقيع لاعتماد طلب سحب الثقة من بارتوميو وفقًا للائحة الداخلية للنادي.

حسم مصير بارتوميو عقب مباراة برشلونة ضد فياريال

وبعد نهاية مباراة برشلونة ضد فياريال، أوضح النادي الكتالوني أنه سيفحص التوقيعات غدًا الثلاثاء وسوف تستمر عملية فرز الأصوات لمدة 10 أيام، وفي حال كانت إجراءات جمع التوقيعات قانونية سيُعلن عن قبول طلب سحب الثقة من الرئيس جوزيب بارتوميو.

أنسو فاتي يُبدع في مباراة برشلونة ضد فياريال

وكان اللاعب الإسباني أنسو فاتي صاحب الأصول الغينية تألق بشكل لافت للنظر في مباراة برشلونة وفياريال، حيث نجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين الـ15 والـ19، أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فسجل هدفًا ثالثًا للنادي بالدقيقة الخامسة والثلاثين من ركلة جزاء.

أما الهدف الرابع فسجله اللاعب باو توريس لاعب فياريال بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة والأربعين.

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