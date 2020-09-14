باريس سان جيرمان يواصل السقوط ويخسر ضد مارسيليا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة باريس سان جيرمان ضد أولمبيك مارسيليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بخسارة الفريق الباريسي للمباراة الثانية على التوالي.

باريس سان جيرمان:

وكان الفريق الباريسي قد خسر في الجولة الماضية ضد لانس بهدف دون رد، في أول مواجهة يخوضها ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بالموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما ظل باريس سان جيرمان في المركز الـ18 بدون رصيد.

سان جيرمان ضد مارسيليا:

وبدأت مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا بشكل سريع، وأنقذ الحارس ستيف مانداندا فرصة مؤكدة من نجم الفريق الباريسي ماركو فيراتي، قبل أن يُهدد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مرماه برأسية، ولكنها مرت فوق العارضة.

ورد مارسيليا عن طريق فالنتين رونجيه بتسديدة أمسكها حارس المرمى سيرخيو ريكو، وسيطر الفريق الباريسي على اللعب ولكن دون خطورة حقيقة على المرمى، حيث اعتمد نيمار على الاستعراض في أدائه، وغابت فاعلية دي ماريا وسارابيا.

وفي الوقت الذي سيطر فيه الفريق البارسي، لعب باييه كرة عرضية مميزة واستغلها فلوران توفان ليهز الشباك في الدقيقة 31، واتسم الأداء بالعنف بعد ذلك، لينتهي الشوط الأول بتقدم مارسيليا بهدف نظيف.

محاولات مستمرة من اللاعبين:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل أنخيل دي ماريا هدف التعادل، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، قبل أن يُلغي هدف آخر أحرزه زميله داريو بينيديتو بداعي التسلل أيضًا.

وكاد نيمار أن يُسجل التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من سارابيا، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، واستمرت محاولات الفريق الباريسي وسط دفاع قوي من لاعبي أولمبيك مارسيليا.

وتوتر اللاعبون في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء لـ5 لاعبين مرة واحدة، وهم نيمار، كورزاوا وباريديس، بجانب ثنائي مارسيليا أمافي وبينيديتو، لتنتهي مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا بخسارة الفريق الباريسي.







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