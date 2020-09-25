بعد مشاركة أوباما رقم هاتفه هذا ما يحدث عند الاتصال به

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

شارك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما شيئًا شخصيًا تمامًا مع الملايين من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان عبارة عن رقم هاتف، قائلًا في تعليق مقتضب: أرسل لي رسالة نصية.

لماذا نشر أوباما رقم هاتفه؟

يريد الرئيس السابق أن يعرف كيف تسير الأمور مع المواطنين الأمريكيين وكيف يخططون للتصويت هذا العام، حيث اقترب موعد الانتخابات الأمريكية وبدأ التصويت المبكر بالفعل في عدد من الولايات المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

ومع وجود عدد قياسي من الناخبين الذين من المتوقع أن يصوتوا عبر البريد بسبب جائحة فيروس كورونا قال أوباما في منشور تمت مشاركته على العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي: حسنًا، دعونا نجرب شيئًا جديدًا، أرسل لي رسالة نصية على رقم 773-365-9687 أريد أن أسمع ما الذي تنوي القيام به بصدد الانتخابات، وما الذي يدور في ذهنك وكيف تخطط للتصويت هذا العام؟

وأضاف: سأكون على اتصال من وقت لآخر لأشارككم بما يدور في خاطري أيضًا، مرفقًا صورة له ولزوجته السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما وهما ينظران إلى الهاتف.

ماذا يحدث عندما تتصل برقم أوباما؟

وبحسب موقع CNN الأمريكي، فإن الرئيس أوباما قد شارك رقم هاتف ولكن ليس رقم هاتفه الشخصي، وبعد الاتصال والاستماع إلى 3 رنات، ستسمع صوتًا مألوفًا جدًا للرئيس السابق يقول: مرحبًا، أنا باراك أوباما، أرسل لي رسالة نصية وسأرسل لك رسائل من وقت لآخر، أتطلع إلى الاستماع منك.

وفي حال إرسال رسالة نصية إلى الرقم المذكور، سيصلك ردًا فوريًا يقول: مرحبًا! أنا باراك، انقر على الرابط بالأسفل للتسجيل؛ حتى أتمكن من الرد عليك مباشرةً، لن أتمكن من الوصول إلى كل الرسائل، لكنني سأكون على اتصال لمشاركة ما يدور في ذهني وأريد أن أسمع منك أنت أيضًا.

وبالنقر على الرابط المرفق، سيتم نقلك إلى موقع Community.com، وهو نظام أساسي يتيح لمستخدمه التواصل الفوري والمباشر مع الأشخاص الذين تريد الوصول إليهم من خلال الرسائل النصية.

وعند الانتقال للموقع، سيتم طلب إدخال اسمك وجنسك وتاريخ ميلادك ومدينتك وتقديم عنوان بريدك الإلكتروني.

وأوباما ليس الشخصية العامة البارزة الوحيدة التي استخدمت هذا الموقع للتواصل مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استخدمه مشاهير آخرون على غرار كيري واشنطن، وآشتون كوتشر، وإيمي شومر، وميغان ثاي ستاليون.

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