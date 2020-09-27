بغلف يدعم لاعبي النصر قبل مواجهة التعاون

المواطن - مروة نبيل

حرص عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف، على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة قبل مباراة التعاون اليوم.

بغلف يدعم لاعبي النصر

وكتب بغلف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “طالما الأمل بالله ثم بنجوم العالمي .. الرجال الأبطال، نقول .. لا تهاون واليوم يومكم يا رجال”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة بغلف، وتمنوا فوز العالمي اليوم، وكتب سامي الشويكي العنزي: “بإذن الله يكونون بالموعد فاليوم يوم الرجال”، وعلق آخر قائلًا: “يا رب تكون ليلة فرح وتأهل للأمة النصراوية”.

مباراة اليوم في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر يلعب العالمي والتعاون عند الساعة 8:45 مساءً، على استاد المدينة التعليمية، في آخر منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، حيث يسعى العالمي لمواصلة مشواره والمنافسة على اللقب، ويطمح سكري القصيم الاستمرار في البطولة بعد صعوده التاريخي إلى هذه المرحلة.

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