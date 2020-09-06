بغلف يُعلن حسم النصر لـ صفقة جونزالو مارتينيز

المواطن - محمد سمعه

أعلن عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، عن حسم العالمي لصفقة اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز الشهير بـ “بيتي” قادمًا من صفوف فريق أتالانتا يونايتد الأمريكي.

صفقة النصر الثالثة تتم

وكتب بغلف اليوم الأحد عبر حسابه في “تويتر” : “الصفقة الثالثة تمت وقبل قليل رسميًا، شكرًا من القلب للحبيب الغالي، جونزالو مارتينيز نصراوي عالمي”.

وسبق للاعب جونزالو مارتينيز اللعب في صفوف نادي ريفر بليت الأرجنتيني وفريق هوراكان الأرجنتيني قبل خوض تجربة الاحتراف في الدوري الأمريكي.

وتعاقد النصر مع مجموعة من الصفقات في الميركاتو الصيفي وهي: “عبدالفتاح عسيري من الأهلي، كيم جين سو من نادي جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي، عبدالله الشنقيطي، أسامة الخلف، أمين بخاري، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالعزيز العلاوي”.

العالمي يُراقب مدافع الاتحاد

وبعد التعاقد مع كيم جين سو سيسعى العالمي لضم المدافع زياد الصحفي لاعب نادي الاتحاد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم زياد الصحفي مستويات جيدة مع الاتحاد مؤخرًا، كما نجح في تمرير 353 تمريرة صحيحة في الموسم الحالي، حيث بلغت نسبة التمرير الصحيح لديه 79%.

وسيختتم النصر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 بمواجهة نادي الاتفاق يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل العالمي حاليًا المركز الثاني في جدول دوري المحترفين برصيد 61 نقطة.

ذات صلة : صفقة جديدة لـ النصر تُهدد برحيل جوليانو







شارك الخبر