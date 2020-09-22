‎الرئيسية
حصاد اليوم
بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل للتحقق من جنس المولود!
أدى الحادث إلى إصابتها ومقتل جنينها

بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل للتحقق من جنس المولود!

2020/09/22
الساعة 1:01 صباحًا
- ‎فيغرائب, حصاد اليوم
391
0
طباعة
بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل للتحقق من جنس المولود!
المواطن - متابعة

اعتقلت الشرطة في شمال الهند رجلًا، بعد أن بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل؛ ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة ومقتل جنينها الذي كان ذكرًا، وذلك حسبما قالت الشرطة وأقارب المرأة.

وأضافت الشرطة في بوداون بولاية أوتار براديش، في أعقاب الاعتداء الذي وقع يوم السبت الماضي، إن الزوجة ترقد في العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة نيودلهي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شقيقها جولو سينغ قوله: إن الاعتداء وقع بسبب رغبة الزوج في معرفة جنس الجنين، مشيرًا إلى أن للزوجين خمس بنات.

وأضاف: “هاجمها بمنجل وشق بطنها قائلًا: إنه يريد التحقق من نوع الجنين”.


ذات صلة :
  • منصور بن محمد يستقبل لاعبي الباطن بعد التتويج بدوري الأولى
    •
  • 800 استقالة بين الكوادر الطبية في تركيا بسبب ظروف العمل
    •
  • تركي آل الشيخ: هالمرة اليوم الوطني غير
    •
  • الضغط الإعلامي والجماهيري سبب أزمات الاتحاد
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :