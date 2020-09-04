بماذا طالب جستنيه في آخر جولتين بـ دوري محمد بن سلمان ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي والإعلامي عدنان جستنيه عن مطلبه بخصوص آخر جولتين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وكتب جستنيه عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “لتكتمل العدالة ولتكتمل النزاهة في دوري كأس يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان على مستوى التحكيم يجب وجود حكم ساحة ومساعدين وحكم رابع وحكام الفار على مستوى عال في 8 مباريات آمل أن يكون عنوانها الرئيسي العدالة والنزاهة”.

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ29 “قبل الأخيرة” من دوري المحترفين موسم 2019/2020، حيث تُقام 8 مباريات بتوقيت واحد.

مباريات الجمعة في دوري محمد بن سلمان

ونشر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي عبر “تويتر” تفاصيل مباريات اليوم في بطولة الدوري حيث تُقام 8 مباريات جميعها في تمام الساعة الثامنة والنصف وهي:

1 . أبها ضد الأهلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بـ أبها.

2. الفيحاء ضد العدالة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

3. الفتح والتعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بـ الأحساء.

4. الرائد والفيصلي على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز بـ بريدة.

5. الاتفاق ضد ضمك على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

6. الاتحاد والنصر على ملعب “الجوهرة المشعة”.

7. الوحدة ضد الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

8. الشباب ضد الحزم على ملعب نادي الشباب بـ الرياض.

الهلال يحسم لقب الدوري رقم 16 له

وكان الهلال حسم لقب دوري محمد بن سلمان يوم السبت الماضي وذلك بعد الفوز على الحزم برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.







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