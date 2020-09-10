تأجيل نهائي أبطال آسيا إلى 19 ديسمبر

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن تأجيل موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2020، ليُقام يوم 19 من شهر ديسمبر المقبل.

تأجيل نهائي آسيا

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيانه: “قامت لجنة المسابقات بتشكيل لجنة فرعية، من أجل اتخاذ أي قرارات طارئة تتعلق بالمسابقة، وسوف يتم تشكيل لجنة فرعية مشابهة عند إقامة المباريات في منطقة الشرق، والتي ستقام الآن في الفترة من 15 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر 2020”.

وتابع: “ووافق المكتب التنفيذي على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020، في منطقة غرب آسيا، حيث تقام المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر، من جولة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب”.

ومن المقرر أن تقام مباريات دوري الأبطال في منطقة الغرب تحت شعار “كرة القدم للأبطال”، وهي ستجري وفق معايير خاصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والدولة المضيفة بوضع معايير طبية وفحص لدرجة الحرارة على مداخل جميع الملاعب.

ملاعب دوري الأبطال

وتستضيف قطر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال لمنطقة الغرب من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، وذلك بعد توقف المسابقة القارية لفترة بسبب جائحة كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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