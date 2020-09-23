تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي بعد انسحاب الهلال

المواطن - محمد سمعه

أقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأهل ناديي باختاكور الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد اعتبار نادي الهلال منسحبًا من البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أصدر بيانًا- منذ قليل- أكد فيه على اعتبار الزعيم منسحبًا من دوري أبطال آسيا بعد إخفاقه في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا لمواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

الاتحاد الآسيوي يصدر بيان باعتبار الهلال منسحبًا:

وجاء بيان الاتحاد الآسيوي كالتالي: “أخفق الأزرق، في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحبًا من البطولة”.

وكان الاتحاد الآسيوي ألغى لقاء الهلال ضد شباب أهلي دبي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاعبي الأزرق للمباراة.

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