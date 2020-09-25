تأهل نادي التعاون لدور الـ16 يُنقذ كارتيرون من هذا الأمر

المواطن - محمد سمعه

نجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول في نادي التعاون، في قيادة الفريق للتأهل لدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ سكري القصيم، وذلك بعد الفوز على نادي الدحيل القطري بهدف دون رد بالجولة السادسة من دور المجموعات.

التأهل أنقذ كارتيرون

وجاء التأهل ليُنقذ كارتيرون من خطر الإقالة المبكرة من الفريق، حيث حارب المدرب الفرنسي لفسخ عقده مع الزمالك المصري والانضمام لتدريب سكري القصيم.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، هاجم كارتيرون كثيرًا بعد قراره بالالتحاق بنادي التعاون، مؤكدًا أن المدرب الفرنسي لن يستمر كثيرًا مع سكري القصيم، ليأتي التأهل لدور الـ16 ويُبقي على فرص بقاء المدرب الفرنسي مع سكري القصيم.

وانتهى الشوط الأول من مباراة سكري القصيم ضد الدحيل بالتعادل السلبي.

رأسية ديوك تقود التعاون لدور الـ16

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب الأسترالي ميتشيل ديوك في إحراز الهدف الوحيد لسكري القصيم بالدقيقة السابعة والثمانين عبر ضربة رأسية متقنة.

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز تسع نقاط بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تأهل نادي بيرسبوليس الإيراني كأول المجموعة برصيد 10 نقاط.

وسيواجه التعاون، نادي النصر في دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد غد الأحد.

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