‎الرئيسية
الرياضة
تأهل نادي التعاون لدور الـ16 يُنقذ كارتيرون من هذا الأمر
الضغوطات كانت كبيرة على المدرب الفرنسي

تأهل نادي التعاون لدور الـ16 يُنقذ كارتيرون من هذا الأمر

2020/09/25
الساعة 12:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
108
0
طباعة
تأهل نادي التعاون لدور الـ16 يُنقذ كارتيرون من هذا الأمر باتريس كارتيرون مدرب التعاون
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 التأهل أنقذ كارتيرون
2 رأسية ديوك تقود التعاون لدور الـ16

نجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول في نادي التعاون، في قيادة الفريق للتأهل لدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ سكري القصيم، وذلك بعد الفوز على نادي الدحيل القطري بهدف دون رد بالجولة السادسة من دور المجموعات.

التأهل أنقذ كارتيرون

وجاء التأهل ليُنقذ كارتيرون من خطر الإقالة المبكرة من الفريق، حيث حارب المدرب الفرنسي لفسخ عقده مع الزمالك المصري والانضمام لتدريب سكري القصيم.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، هاجم كارتيرون كثيرًا بعد قراره بالالتحاق بنادي التعاون، مؤكدًا أن المدرب الفرنسي لن يستمر كثيرًا مع سكري القصيم، ليأتي التأهل لدور الـ16 ويُبقي على فرص بقاء المدرب الفرنسي مع سكري القصيم.

مدرب التعاون كارتيرون
كارتيرون

وانتهى الشوط الأول من مباراة سكري القصيم ضد الدحيل بالتعادل السلبي.

رأسية ديوك تقود التعاون لدور الـ16

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب الأسترالي ميتشيل ديوك في إحراز الهدف الوحيد لسكري القصيم بالدقيقة السابعة والثمانين عبر ضربة رأسية متقنة.

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز تسع نقاط بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تأهل نادي بيرسبوليس الإيراني كأول المجموعة برصيد 10 نقاط.

وسيواجه التعاون، نادي النصر في دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد غد الأحد.


ذات صلة :
  • 7 أخبار سارة لـ مدرب الأهلي قبل مواجهة شباب أهلي دبي
    •
  • مصر تتسلم 3 متهمين باغتصاب قاصرات في قضية الفيرمونت
    •
  • رسالة جماهير العالمي للفريق بعد مباراة العين والنصر
    •
  • لماذا أمر الملك عبدالعزيز بحبس أحد أبنائه ؟
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :