تأھل 6 مشاریع سعودیة لنھائیات كأس ریادة الأعمال العالمية

المواطن - الرياض

اختتم النھائي السعودي لكأس ریادة الأعمال الذي تنظمه مؤسسة الأمیر محمد بن سلمان – مسك الخیریة – أعماله أول أمس، بتأھل 6 مشاریع من أصل 14 مشروعًا من المشاریع الریادیة المشاركة، للمنافسة وخوض النھائي العالمي إلى جوار أفضل 100 شركة ناشئة مرشحة، تم اختیارھا من بین 174,000 متقدم حول العالم.

المشروعات المتأهلة في كأس ریادة الأعمال

وتوجت شركة Talon Dust Control بالمركز الأول، والتي قدمت حلولًا عملیة للتحكم في الغبار وتثبیت التربة في منطقة الخلیج العربي، تلتھا شركة Edama organic solutions لإعادة تدویر النفایات بطرق مبتكرة، فیما حصدت Brightsign المركز الثالث بتطویر قفاز ذكي لترجمة لغة الإشارة.

وجاءت Upskillable التي نفذت حلولًا فریدة لتطویر الأفراد، ومساعدة أصحاب العمل على اتخاذ قرارات توظيف مناسبة في المركز الرابع، فیما تألقت شركة الذكاء الاصطناعي peregrine في المركز الخامس، وكان المركز السادس من نصیب Miqyas والتي تعمل على زیادة كفاءة شركات التجارة الإلكترونیة في قطاع الأزیاء.

ویأتي النھائي السعودي لكأس ریادة الأعمال في سیاق التصفیات الوطنیة، والذي حصلت فیھا الشركات الست المؤھلة على جوائز نقدیة بلغت 50,000 دولار أمریكی لكل شركة ناشئة، إلى جانب ترشحھا للمشاركة في التصفیات النھائیة العالمیة التي من المنتظر أن تنطلق منتصف أكتوبر المقبل، كجزء من التجمع السنوي لمنتدى مسك العالمي MGF الافتراضي في العاصمة الریاض.

وإلى جانب أعمال المنافسة، شھد النھائي السعودي ھذا العام مناقشة محور أساسي بعنوان التغلب على التحدیات، وتندرج تحت ثلاث جلسات حواریة تضمنت: طرق بناء أسس متینة للمشاریع التجاریة، ونماذج عمل مبتكرة لتحقیق الاستمراریة، وآلیة اختیار الشركاء المناسبین لتحقیق التطویر والاستدامة.

وكان المدیر التنفیذي لمؤسسة مسك الخیریة د. بدر بن حمود البدر قد أكد خلال الجلسة الافتتاحیة والتي جاءت بعنوان “مواجھة التحدیات”، أن التفكیر بعقلیة رائد الأعمال باتت مطلبًا ملحًا للنجاح في مختلف المجالات، وذلك للتغلب على التحدیات الطارئة، والتكیف مع المستجدات في ظل عالم اقتصادي متغیر.

وأشار إلى أن الوضع الراھن لأزمة فیروس كورونا المستجد، خلق واقعًا مغایرًا وتحدیات كبیرة، الأمر الذي تطلب استجابة سریعة لاتخاذ قرارات مصیریة لحمایة الأعمال حول العالم، كما خلفت الأزمة في الوقت ذاته فرصًا جدیدة لتحقیق النجاح، وھو ما تجلت فیه أھمیة عقلیة رائد الأعمال في المرونة، واتخاذ القرارات السلیمة للاستفادة من الفرص.

دعم ریادة الأعمال في المملكة

ولفت خلال حدیث إلى أن مؤسسة “مسك الخیریة” تعي تمامًا الدور الھام لرواد ورائدات الأعمال في صنع مستقبل أفضل للمملكة، وھو الأمر الذي أخذته على محمل الجد، حیث یعد دعم ریادة الأعمال إحدى أھم ركائز عمل المؤسسة، وقد ترجمته في عدد من البرامج والمبادرات لدعم وتمكین صغار المستثمرین من الشباب والشابات السعودیات، وتزویدھم بالأدوات اللازمة لتحقیق النجاح.

ھذا ویقام النھائي السعودي لكأس العالم لریادة الأعمال ھذا العام بتنظیم منتدى مسك العالمي، جنبًا إلى جنب مع كل من شبكة ریادة الأعمال العالمیة “GEN”، وكلیة الأمیر محمد بن سلمان لریادة الأعمال MBSC، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنیة KAUST، ووزارةالاتصالات وتقنیة المعلومات MCIT، للاحتفاء برواد الأعمال الذي تمكنوا من إطلاق مشاریع ریادیة ناجحة، قادرة على إحداث التغییر والأثر الإیجابي في مجتمعاتھم حول العالم.

يذكر أن منتدى مسك العالمي MGF ھو المنصة الدولیة الرئیسة لمركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخیر یة “مسك الخیریة”، انطلق في عام 2016 لینقل رسالة “مسك الخیریة” إلى الشباب في جمیع أنحاء العالم، عبر سلسلة من الفعالیات الدولیة والبحوث والمبادرات العالمیة، التي تجمع القیادات الصاعدة والمخضرمة جنبًا إلى جنب مع المبتكرین والمبدعین؛ من أجل الاستكشاف والتجربة والاختبار بعدة طرق لمواجھة تحدي التغییر.

ویھدف المنتدى إلى اكتشاف وتطویر وتمكین الشباب، لیصبحوا مشاركین نشطین في اقتصاد المستقبل، وإیجاد منصة دولیة شبابیة لتبادل المعرفة وذكر تجاربھم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصیات ومبادرات تصّب في تنمیة الطاقات الشبابیة وتطویرھا.

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