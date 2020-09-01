تاريخ الهبوط في الدوري السعودي للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

انضم فريق العدالة إلى الأندية الهابطة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعادله ضد الرائد في الجولة الماضية، ليواصل تذيل جدول ترتيب المسابقة المحلية قبل جولتين على نهاية البطولة.

العدالة يهبط



وتأكد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة إلى دوري الدرجة الأولى بعد حصد 21 نقطة، فيما يتصارع أكثر من فريق على البقاء وسط الكبار الموسم الرياضي المقبل.

ويملك الاتحاد 31 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة عن الفتح، ثم الفيحاء وضمك في المركزين الـ13 والـ14 برصيد 29 نقطة، ثم الحزم في المركز قبل الأخير بـ27 نقطة.

الدوري السعودي للمحترفين

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الفرق التي هبطت طوال تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009.

وهبط أبها والوطني من دوري المحترفين موسم 2008/ 2009، وارتفع عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 14 بالموسم التالي، ليستفيد الرائد ونجران من هذا القرار، ولم يهبطا مع صعود المتصدر ووصيف دوري الدرجة الأولى.

وفي موسم 2010/ 2011، هبط الوحدة والحزم، فيما ودع القادسية والأنصار الدوري السعودي للمحترفين الموسم التالي، وهبط هجر والوحدة في موسم 2012/ 2013، ولم يتمكن الاتفاق والنهضة من البقاء في الموسم التالي.

وودع الشعلة والعروبة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2014/ 2015، وفي الموسم التالي هبط نجران وهجر، قبل أن يهبط الخليج والوحدة في موسم 2016/2017.

ولم يهبط الرائد وأُحد من دوري الكبار موسم 2017/ 2018، بعد فوزهما بمباريات الملحق، وودع الثلاثي القادسية والباطن وأُحد منافسات دوري المحترفين موسم 2018/ 2019.







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