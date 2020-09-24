تجربتي مع حليب جوز الهند للشعر

جوز الهند من المواد الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات التجميلية للشعر والبشرة فمن خلال تجربتي مع حليب جوز الهند للشعر وجد العديد من الوصفات والفوائد التي تعالج مشاكل الشعر.

حليب جوز الهند

يعتبر حليب جوز الهند من أكثر المواد والمكونات الطبيعية التي لها قدرة عالية وكبيرة وفعالة في علاج العديد من المشاكل والاضطرابات التي تحدث للشعر والبشرة أيضًا، أي فهو مكون أو مستحضر تجميلي طبيعي لجميع مشاكل التجميل سواء كان في البشرة أو الشعر.

بالإضافة إلى أن حليب جوز الهند بشكل عام هو يتم استخدامه في الطبخ وتحضير الطعام وحلويات بشكل كبير، ومؤخرًا تم اكتشاف المواد والمميزات الهامة التي يحتوي عليها الحليب حيث يتم استخراجه من ثمرة جوز الهند نفسها والتي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الطبيعية الضروري للجسم.

مكونات حليب جوز الهند

حليب جوز الهند سواء تم تناوله أو تم استخدامه كمستحضر تجميلي وتمت إضافته على العديد من ماسكات البشرة والشعر فإنه في كلتا الحالات يتم انتفاع الجسم من الفيتامينات والعناصر التي يحتوي عليها، وهي:

الأحماض

يحتوي حليب جوز الهند على حمض هام جدًا للجسم والشعر بشكل عام وهو حمض اللوريك Lauric acid أو ما يعرف في بعض الأحيان بحمض الغار وهو عبارة عن حمض من الأحماض الدهنية المشبعة، حيث يقوم باختراق الشعر بسهولة، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية وتعزيز الشعر.

المعادن

يحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن الهامة والضرورية للجسم حيث يحتوي على كميات صغيرة منمعادن المنغنيز، الحديد، المغنيسيوم، النحاس، الزنك، الفوسفور.

الفيتامينات

يحتوي أيضًا على مجموعة هامة من الفيتامينات منها فيتامين C، E، B1، B3 أو ما يعرف بالثيامين، وجميع هذه الفيتامينات هامة جدًا للشعر حيث تحفز على النمو والصحة.

فوائد حليب جوز الهند للشعر

من خلال تجربتي مع حليب جوز الهند للشعر تم اكتشاف مجموعة من الفوائد الهامة للشعر والتي تعمل على إصلاح العيوب والمشاكل التي تواجه الفتيات بشكل كبير، ومن هذه الفوائد نذكر:

يعمل حليب جوز الهند بشكل فعال وملحوظ على التخلص من قشرة فروة الرأس.

يعتبر من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على تعزيز نمو الشعر ويجعله يصبح أكثر طولًا في وقت قصير.

يعتبر منظف طبيعي وسريع للشعر حيث يزيل الدهون المتراكمة في فروة الرأس والشوائب والأتربة.

استخدام حليب جوز الهند بشكل معتاد ومستمر يعمل على حماية الشعر من التلف والتقصف.

يعتبر مرطب طبيعي يعمل على جعل الشعر رطب ويحميه من الجفاف والتكسر.

يعتبر مصدر طبيعي لتغذية الشعر بالعديد من الفيتامينات والعناصر والأحماض التي تم ذكرها.

يقي ويمنع من التعرض إلى تساقط الشعر.

طريقة تحضير حليب جوز الهند في المنزل

يمكنك ان تقومي بتحضير حليب جوز الهند وإعداده في المنزل بدون الحاجة إلى شراء المستحضر جاهز أو بودرة الحليب وتكون غالية الثمن أو مكلفة وبالتالي بأقل الخطوات التي يذكرها موقع المواطن في النقاط التالية سوف تقومي بتحضيره في منزلك، وهي:

قومي بإحضار ثمرة واحدة من حليب جوز الهند.

بعد ذلك نبدأ في فتح الثمرة واستخراج اللب الأبيض ونقوم ببرشه جيدًا.

في وعاء على نار متوسطة قومي بوضع ثلاث أكواب من الماء ونتركهم حتى يغلوا.

بعد غليان المياه نضع برش جوز الهند ونتركهم معًا على النار لمدة 5 دقائق.

بعد خمس دقائق نرفع الوعاء من على النار ونقوم بتغطيته ونتركه لمدة 3 أيام.

بعد مرور ثلاث أيام نقوم بتصفية المنقوع ونضعه في زجاجة معقمة ونبدأ في استخدامه.

تجربتي مع حليب جوز الهند للشعر

من خلال هذه التجربة نجد العديد من الوصفات والماسكات الطبيعية للشعر، منها:

يمكنك وضع مقدار متساوي من حليب جوز الهند على جل الصبار واستخدامه على الشعر قبل الشطف مباشرةً وبعد استخدام الشامبو المعتاد لترطيب وتغذية الشعر وفروة الرأس.

مقدار متساوي من حليب جوز الهند والعسل الأبيض يعملان على ترطيب الشعر وجعله أكثر لمعان ونضارة من خلال وضعه أيضًا بعد غسيل الشعر مرة واحدة في الأسبوع.

يمكنك وضع بياض بيضة مع خمس ملاعق من حليب جوز الهند وفيتامين E ووضعهم معًا في الخلاط وتركهم على الشعر لمدة تلت ساعة مرة واحدة كل أسبوع.

ضعي 2 ملعقة من حليب جوز الهند على 2 ملعقة من بذور الحلبة المطحونة وضعيها على الشعر لمدة ساعة في كل مرة لغسيل شعرك لتغذية الشعر وإعطائه حيوية ونشاط.

يمكنك وضع حليب جوز الهند على زيت جوز الهند أيضًا ووضعه كماسك أو بلسم طبيعي للشعر لمدة عشرة دقائق ثم شطف الشعر جيدًا.

وصفات أخرى لحليب جوز الهند والشعر

يمكنك أيضًا القيام بهذه الوصفات باستخدام حليب جوز الهند وبعض المكونات الأخرى، ومنها:

مقدار متساوي من حليب جوز الهند مع عصير الليمون ويتم استخدامه على فروة الرأس والأطراف حيث يغذي الليمون الشعر ويعطيه حيوية ويحفزه على النمو.

يمكنك وضع كمية من حليب جوز الهند على كمية متساوية من زيت الزيتون واستخدامه كحمام زيت في كل مرة لغسيل الشعر حيث يساعد على لين ورطوبة الشعر وفك التشابك بسهولة.

الزبادي أيضًا من المواد الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وفك التشابك ومنها يمكنك وضع كوب من الزبادي على 2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند ووضعهم على الشعر مع الحرص على شطفه جيدًا.

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