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تحديث جديد ومهم من خرائط قوقل بشأن كوفيد-19 
يعرض بيانات عن تفشي الفيروس في المنطقة

تحديث جديد ومهم من خرائط قوقل بشأن كوفيد-19 

2020/09/24
الساعة 1:56 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحديث جديد ومهم من خرائط قوقل بشأن كوفيد-19 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أضافت خرائط قوقل خاصية جديدة توفر للمستخدمين تحديث المعلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في منطقة محددة.

وتأتي الميزة الجديدة في أعقاب التحديثات الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا للخرائط، بما في ذلك معلومات عن الازدحام وتنبيهات كوفيد-19 وقيود السفر.

وتظهر المعلومات بنقر المستخدم على الزر الجديد في الزاوية اليمنى من التطبيق والذي يأتي باسم معلومات حول كوفيد-19، وسيظهر متوسط عدد الإصابات الجديدة خلال 7 أيام من وكذلك ستظهر علامة تشير إلى ما إذا كانت الحالات تتجه صعودًا أم هبوطًا.

تحديث جديد ومهم من خرائط قوقل بشأن كوفيد-19 

دلالة الترميز اللوني على خرائط قوقل

ويشير الترميز اللوني على الخرائط إلى كثافة الحالات الجديدة: اللون الرمادي يدل على عدم وجود حالات في منطقة معينة، ويشير اللون الأصفر إلى وجود من 1-10 حالات إصابة والبرتقالي من 10 إلى 20 حالة، والبرتقالي الداكن من 20 لـ 30 حالة ، واللون الأحمر من 30 إلى 40 حالة والأحمر الداكن أكثر من 40 حالة، وذلك لكل 100 ألف ساكن في المنطقة.

تحديث جديد ومهم من خرائط قوقل بشأن كوفيد-19 

وقد بدأ التحديث الجديد على كل من نظامي التشغيل أندرويد وiOS على مستوى 220 دولة ومنطقة حول العالم تدعمها خرائط قوقل، وتأتي الأرقام الصادرة من عدة مصادر مثل مؤسسة جونز هوبكنز ويكيبيديا وهم بدورهم يأتون بالمعلومات من المراكز الطبية وحكومات الولايات والحكومات المحلية ومنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن خرائط قوقل الآن أيضًا مرافق صحية بالقرب من المستخدمين تدعم اختبار كوفيد-19، مع تنبيه يذكّر المستخدمين بإرشادات المنشأة لتجنب رفضهم أو عدم التسبب في ضغط إضافي على نظام الرعاية الصحية المحلي، كما يمكن للمستخدمين أيضًا معرفة المطاعم التي تقدم خدمة التوصيل في المنطقة.

تحديث جديد ومهم من خرائط قوقل بشأن كوفيد-19 


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