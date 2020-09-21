تحذير شديد اللهجة من أطباء الأسنان بعد تحدٍ جديد على Tik Tok

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أطلق أطباء الأسنان تحذيرًا شديد اللهجة بعد انتشار تحدٍ جديد خطير عبر منصة Tik Tok، حيث يقوم الناس ببرد أسنانهم غير المستوية بمبرد الأظافر.

وانتقل العديد من مشاهير تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير Tik Tok في الأشهر الأخيرة لمشاركة مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يمارسون هذه الممارسة الخطيرة.

وفي حين قال مشاركو Tik Tok في التحدي إن ذلك ساعدهم على جعل ابتساماتهم أكثر تناسقًا، فإن الأطباء كان لهم رأي آخر، حيث أكدوا على أن ذلك يمكن أن يتسبب في ضرر دائم لأسنان الشخص.

وقال أطباء الأسنان إن هذا السلوك يضر بالمينا مما يؤدي في النهاية إلى تدمير بنية السن.

والمينا هي الطبقة الخارجية للسن التي تحمي من تأثير الأحماض الغذائية القاسية، ولا يمكن إعادة ترميمها في حال تضررها، ويمكن أن يسبب نقص المينا حساسية شديدة وفي النهاية يؤدي إلى تسوس الأسنان.

وشاركت طبيبة الأسنان في ديترويت، زد. ماكي، مقطع فيديو خاص بها تشرح فيه لماذا يجب عدم ممارسة هذا التحدي قائلة: إن برد أسنانك باستخدام مبرد الأظافر ليس جيدًا، يمكن أن يسبب حساسية كبيرة، وإذا قمت بالتوغل فقد تحتاج إلى حشوة.

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