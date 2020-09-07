7 معلومات عن شركة أوراكل واستحواذها على TikTok

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال مصدر لصحيفة وول ستريت جورنال إن شركة برامج الكمبيوتر أوراكل Oracle فازت بمناقصة لشراء منصة TikTok من شرك بايت دانس ByteDance الأمريكية، ويأتي ذلك قبل أيام من موعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمتابعة خطته لحظر التطبيق المملوك للصين في الولايات المتحدة.

وأخبر شخص مطلع على الأمر أنه سيتم الإعلان عن أوراكل كشريك تقني موثوق به لـ TikTok في أمريكا، مضيفًا أنه من غير المرجح أن تكون عملية بيع كاملة.

وستحتاج شركة بايت دانس إلى موافقة حكومتي الولايات المتحدة والصين على الصفقة.

وانتقد المسؤولون الأمريكيون أمان تطبيق تيك توك وخصوصيته، مشيرين إلى إمكانية مشاركة بيانات المستخدم مع بكين، بينما ردت الشركة بأنها لن تمتثل لأي طلب لمشاركة بيانات المستخدم مع السلطات الصينية.

وأضاف المصدر أن أوراكل ستتعامل مع بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة.

7 معلومات عن شركة أوراكل

1- شركة أمريكية متعددة الجنسيات لتكنولوجيا الكمبيوتر ومقرها في كاليفورنيا.

2- تأسست عام 1977 على يد لاري اليسون.

3- لديها عدد من مراكز الخدمة للعملاء في أكثر من 145 دولة.

4- واحدة من أضخم وأهم شركات تقنية المعلومات بشكل عام وقواعد البيانات بشكل خاص.

5- في عام 2019، كانت ثاني أكبر شركة برمجيات من حيث الإيرادات والقيمة السوقية.

6- تبيع برامج وتكنولوجيا قواعد البيانات والأنظمة السحابية.

7- ترادف كلمة أوراكل معنى العرّاف في العربية، ويُقصد من معناها الحكمة.

حظر TikTok في الولايات المتحدة

ويُذكر أن إدارة ترامب قد هددت بحظر TikTok بحلول منتصف سبتمبر وأمرت بايت دانس ببيع أعمالها في الولايات المتحدة، بدعوى وجود مخاطر على الأمن القومي بسبب ملكيتها الصينية.

وقالت مايكروسوفت في وقت سابق يوم الأحد إن عرضها لشراء التطبيق الشهير لمشاركة الفيديو رُفض.

وليس من الواضح ما إذا كان الرئيس ترامب سيوافق على صفقة أوراكل المقترحة، ذلك بينما لم ترد TikTok على التقارير، ومن جهة أخرى، أفادت رويترز أن بكين تعارض البيع الإجباري لـ تيك توك في الولايات المتحدة وتفضل إغلاقه على بيعه؛ لأن البيع الإجباري سيجعل شركة بايت دانس والصين تبدو ضعيفة في مواجهة ضغوط واشنطن.







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