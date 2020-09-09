ترشيح دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تم ترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من قِبل سياسي نرويجي، للفوز بجائزة نوبل للسلام؛ وذلك عن سعيه لتحقيق السلام في مناطق النزاعات.

والسياسي النرويجي هو كريستيان تيبرينغ جيدي، عضو البرلمان وينتمي لليمين وهو مناهض للهجرة، وقد أعرب عن دوافع ترشيحه لـ ترامب للفوز بجائزة نوبل للسلام قائلًا إن ذلك بسبب جهوده لحل النزاعات في جميع أنحاء العالم.

وقال لقناة فوكس نيوز: أعتقد أن ترامب بذل جهدًا عظيمًا لإحلال السلام بين الدول، أكثر من معظم المرشحين الآخرين لجائزة السلام.

وتابع أن إدارة ترامب كان لها دور رئيسي في تسهيل الاتصال بين الأطراف المتصارعة وخلق ديناميكيات جديدة في النزاعات طويلة الأمد، مثل نزاع كشمير الحدودي بين الهند وباكستان، والصراع بين كوريا الشمالية والجنوبية، وكذلك التعامل مع القدرات النووية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى سعيه لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

كما أشاد بـ ترامب لسحب أعداد كبيرة من القوات الأمريكية من الشرق الأوسط.

جائزة نوبل للسلام:

هي إحدى جوائز نوبل الخمسة، وتُمنح سنويًا في العاصمة النرويجية أوسلو في العاشر من ديسمبر من قبل اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، ويتم منحها للذين قاموا بأكبر قدر أو أفضل عمل للتآخي بين الأمم، من أجل الحفاظ على السلام وتعزيزه.

ومن ضمن الرؤساء الأمريكيين الحاصلين على جائزة نوبل للسلام ، جيمي كارتر وباراك أوباما.







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