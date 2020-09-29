ترميم توقع اتفاقية لدعم مشاريع الأسرة المستفيدة من خدماتها‎

المواطن - الرياض

‎وقعت جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مع شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي وتهدف الاتفاقية لدعم مشاريع ترميم منازل الأسرة المحتاجة بتوفير الخبرات من الكوادر الوطنية .

‎وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد بن ثواب الخالدي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مشيراً إلى أنها تأتي وفق خطة الجمعية التي تركز على بناء شراكات إستراتيجية مع الأطراف المشاركة في ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدماتها ، وتتضمن الاتفاقية المشاركة في دعم المشاريع التي تقيمها الجمعية في مجال تخصصها الهندسي من خلال مهندسين سعوديين متخصصين ، مثل جمعية ترميم المهندس الخالدي ، وعن الشركة المدير التنفيذي علاء عبد الهادي ، حيث تحرص ترميم على التكامل مع جميع شركات القطاع الخاص في تحقيق أهدافها التنموية .

‎ تجدر الاشارة الى أن جمعية ترميم حرصت منذ تأسيسها على عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص لخدمة المستفيدين من الأسر المحتاجة وبناء حياة كريمة لهم.

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